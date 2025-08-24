Cagliari-Fiorentina 1-1, la zampata di San Luperto riacciuffa i viola: primo punto per Pisacane.Il Cagliari domina nel primo tempo ma non trova il gol, nel secondo la Fiorentina passa in vantaggio immeritatamente e sfiora il raddoppio con un clamoroso errore di Kean. Ma per il Cagliari sta stretto anche il pareggio, trovato al 94′ con un colpo di testa magnifico del difensore che piega le mani a De Gea. Pisacane scatenato in panchina ci ha creduto sino alla fine: il tecnico all’esordio assoluto tra i professionisti aveva preparato benissimo il match, ingabbiando Pioli con una fitta cerniera a centrocampo. Un Cagliari molto aggressivo con diversi ammoniti, con Pisadog che dalla panchina non nascondeva il concetto che nel calcio serve anche cattiveria. La ferocia di Folorunsho ad esempio, il migliore nel primo tempo che ha sfiorato il vantaggio.

Nella prima frazione i viola non sono praticamente esistiti, buona la prova dell’attaccante Borrelli che è riuscito a procurare anche diverse punizioni. Nella ripresa decisivi i cambi in panchina: un ritrovato Gaetano si è visto negare il pareggio da una prodezza di De Gea, ma nei minuti di recupero ha sfornato su punizione l’assist per il colpo di testa vincente di Luperto. Da rivedere sia Deiola che Prati, mentre il turco kilicsoy ha giocato solo dieci minuti rendendosi protagonista per un fallaccio. Un punto importante, ma potevano essere tre. E sabato prossimo si va aNapoli in casa di Conte, davanti ai campioni d’Italia.