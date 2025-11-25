Una vita divisa tra le faccende domestiche e il lavoro in campagna, il marito muratore (“Abbiamo tirato su noi la casa, io facevo il manovale”), una figlia e due nipoti che le hanno regalato due pronipoti: la signora Raffaela Cabboi è la nuova centenaria di Cagliari.

Nata a Dolianova il 24 novembre del 1925 ma da tempo residente nel capoluogo, la signora Cabboi ha spento ieri le sue prime cento candeline insieme ai parenti e agli amici dell’associazione “Antiche storie del mio paese”, la cui sede in via del Risorgimento ha ospitato la festa.

A portare gli auguri del sindaco Massimo Zedda e di tutta l’Amministrazione, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci: “La signora Raffaela rappresenta la dedizione alla famiglia, alla casa e al lavoro”, ha detto dopo la consegna della pergamena e della medaglia ricordo: “Valori sempre attuali, portati avanti nel corso di una vita che non può che essere da esempio per tutti”.

Alla signora anche gli auguri del Comune di Dolianova e della Municipalità di Pirri.