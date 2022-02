Cagliari, festa di laurea coi cafoni: cartacce e rifiuti abbandonati in via Is Maglias

Sporcizia e rifiuti. Un cestino colmo di spazzatura e altre cartacce abbandonate sul marciapiede. E’ quanto resta di una festa di laurea. Questo lo scenario di via Is Maglias davanti alla facoltà di Ingegneria. La foto ha scatenato lo sdegno sui social network. “Evidentemente non basta una laurea per diventare maturi”, attacca Roberto Mura, consigliere comunale, capogruppo Psd’Az e vicesindaco della Città metropolitana, “questo va a discapito di tutti i laureati che festeggiano giustamente questo importante traguardo, ma che riescono a farlo rispettando la città”.