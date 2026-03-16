La polizia ha arrestato un 31enne cagliaritano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un equipaggio della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato in piazza Costituzione un uomo che, alla vista dell’auto di servizio, si dirigeva con passo spedito verso viale Regina Elena nel tentativo di allontanarsi. Il comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo.

L’intuizione si è rivelata fondata: l’uomo, apparso visibilmente agitato, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e ketamina, una dose di cocaina e 110 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare ulteriore sostanza stupefacente: circa 86 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, una dose di cocaina e altri 20 grammi di ketamina. Gli agenti hanno inoltre sequestrato sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 31enne è stato quindi arrestato. Gli atti sono stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari che, nell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.