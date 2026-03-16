L’intuizione si è rivelata fondata: l’uomo, apparso visibilmente agitato, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e ketamina, una dose di cocaina e 110 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare ulteriore sostanza stupefacente: circa 86 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, una dose di cocaina e altri 20 grammi di ketamina. Gli agenti hanno inoltre sequestrato sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.
Il 31enne è stato quindi arrestato. Gli atti sono stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari che, nell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.