“Siamo in attesa di visionare gli atti, ma stiamo già lavorando con i consulenti dell’azienda per ricostruire l’intera vicenda, che a un primo esame appare molto diversa da come è stata descritta nel capo d’imputazione”. Lo dice a Casteddu online l’avvocato Carlo Demurtas, difensore di Rodica Marlana Mogoroase, 32 anni, amministratrice della Agus Ambiente Srl, finita al centro di un’indagine della procura di Cagliari con l’accusa di aver utilizzato fatture false per un valore complessivo di oltre 20mila euro. L’indagine, avviata nel 2023 dopo controlli fiscali sulla dichiarazione dei redditi del 2018, è stata condotta dalla guardia di finanza e si è conclusa con la notifica dell’avviso di fine indagini. Secondo quanto ipotizzato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, Mogoroase – in qualità di rappresentante legale della società, attiva nei settori delle pulizie civili e industriali, spurghi e smaltimento di rifiuti pericolosi – avrebbe inserito nella contabilità nove fatture ritenute inesistenti, emesse dalla Ecoedil Srl tra aprile e novembre 2019. Le operazioni indicate in quelle fatture, secondo l’accusa, non sarebbero mai avvenute, ma sarebbero servite per abbattere il carico fiscale dell’impresa. Il valore complessivo delle fatture contestate ammonta a circa 20mila euro, con un’evasione dell’iva stimata in 4mila euro.

Adesso la difesa potrà accedere agli atti e approfondire la vicenda.