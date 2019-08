Cagliari, ecco l’attaccante: fatta per Simeone in rossoblù

È fatta per Simeone al Cagliari. C’è l’accordo tra la società rossoblù e il centravanti della Fiorentina, praticamente soffiato alla Sampdoria nelle ultime ore. L’attaccante argentino affiancherà Pavoletti nell’attacco degli 11 di Maran e arriva in prestito oneroso (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni. L’accordo è per un contratto di 4 anni a un milione di euro l’anno. C’è attesa per l’ufficialità. Simeone sarebbe la ciliegina sulla torta della faraonica campagna acquisti estiva di Giulini e Carli.