Cagliari, ecco il nuovo Eurospin in Viale Marconi: incognite sul traffico, è il trionfo dei discount.

Oltre ai punti vendita già presenti in Via Stamira e in Via del Fangario, tra pochi giorni ci sarà l’apertura del terzo Eurospin in Viale Marconi. Nel nuovo plesso saranno presenti: il reparto ortofrutta, la macelleria, la gastronomia e la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici venduti dalla catena. Il giorno dell’apertura sarà giovedì , si tratta di un supermercato grande almeno mille metri quadri, tra i più grandi nella provincia di Cagliari. In questi giorni stanno venendo ultimati i lavori per i parcheggi esterni ed interni. Nuovi posti di lavoro in arrivo ma anche con tutta probabilità un aumento del traffico in una strada già al collasso.