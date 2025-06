Cagliari perde Gian Paolo Marroccu, storico maestro di karate: il ricordo commovente degli amici.

“Salutare le belle persone non è mai una cosa semplice, specie quando sono solari e sorridenti. Dire che tu fossi una persona generosa non rende abbastanza, facevi tanta beneficenza senza mai vantartene e quando aiutavi qualcuno lo facevi in maniera totalmente disinteressata senza aspettarti niente in cambio. Ti abbiamo visto donare generi alimentari, indumenti ed anche sigarette. Eri una persona sensibile, molto colta ed amante dello sport, avevi dei valori invidiabili ed un senso etico che si ergeva da esempio… Oggi siamo tutti molto più poveri, te ne sei andato in punta di piedi con la discrezione che ti ha contraddistinto per tutta la vita. Eri educato, leale, coraggioso ed anche molto gentile… riuscivi sempre ad affrontare con ironia le situazioni che affrontavi, eri una presenza che faceva dell’allegria uno stile di vita e non avevi mai chiesto niente a nessuno; tutto quello che avevi era merito tuo e frutto del tuo lavoro. Eri l’amico che tutti vorrebbero avere, un maestro di vita che ne aveva viste tante… La tua pacca sulla spalla, la battuta pronta ed il tuo sorriso mancheranno a tutti noi Gian Paolo… Grazie di tutti i bei ricordi che non sbiadiranno mai. Possa il Signore accoglierti nella sua Casa. I tuoi amici”