Cagliari, doppio incubo: nuova lesione al crociato per Rog e Lapadula torna a operarsi

Doppio incubo per il Cagliari in piena fase di pre-campionato. Gianluca Lapadula e Marko Rog rischiano di restare fuori dai giochi a lungo e di mettere quindi in difficoltà mister Ranieri, chiamato alla nuova stagione in serie A dopo la bellissima cavalcata, culminata con la vittoria ai playoff, in serie B. In particolare, il giocatore italo-peruviano è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa della società rossoblù. “Il calciatore Gianluca Lapadula nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti presso la clinica Villa Stuart di Roma gli esami hanno evidenziato un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra che ha richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. L’operazione, eseguita dal professor Attilio Santucci e dal dottor Fabrizio Forconi, è perfettamente riuscita”. I tempi totali di ripresa, però, potrebbero essere lunghi addirittura qualche mese.

Ancora problemi poi per Marko Rog e il suo ginocchio sinistro: “A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro la Roma U19 è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore”.