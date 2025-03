Poco dopo la mezzanotte di giovedì 27 febbraio lo schianto di un’auto in via De Gioannis desta dal sonno molti residenti. In quel momento un giovane ha perso il controllo di una BMW ed abbatte un palo della luce. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. Dall’urto l’autovettura si accartoccia su un fianco e sradica un lampione che distrugge la barra di accesso e la serranda di un supermercato. Il contraccolpo danneggia anche il cornicione della portineria dello stabile adiacente. Primo ad accorrere è stato il Signor Augusto Soro che cura i servizi di portineria di un complesso di quattro edifici residenziali ad angolo tra via De Gioannis e via Caboni.

Sull’incidente racconta: “Meno male che in quel momento non passava nessuno, perché se fosse accaduto la mattina con gli ingressi della scuola media e di quella materna sarebbe potuto accadere una disgrazia”. A tal riguardo sottolinea che “la via è molto trafficata anche per la presenza delle scuole, pertanto sarebbe auspicabile che venga piazzato un dosso per tutelare la sicurezza dei ragazzi”. Ad oggi sono trascorsi diversi giorni dall’accaduto e quel tratto di strada continua ad essere avvolto dal buio. Purtroppo il lampione non è stato ancora rimpiazzato ma ciò che amareggia è che non hanno provveduto a fornire nemmeno un’illuminazione provvisoria per garantire un minimo di sicurezza.

Il buio ultimamente sembra andare di moda a Cagliari; in via Roma le luci della passeggiata sono fioche, e molti lampioni nel sottoportico sono spenti, l’atmosfera è fascinosa per gli amanti dei genere thriller. Poco lontano, in piazza Matteotti le file di lampioncini-mignon illuminano solo sotto la cintola, giusto per dare un brivido a chi attraversa la piazza al calare del sole. Intanto i residenti di via De Gioannis temono che passerà ancora del tempo prima di ripristinare l’illuminazione pubblica; forse sarà il caso di ricordare agli Uffici competenti di non trascurare i propri doveri, soprattutto se è in gioco la sicurezza dei cittadini.