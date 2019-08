Cagliari, crolla il tetto di una casa popolare in via Emilia: “Solo per miracolo evitata la tragedia”. La paura e la disperazione negli occhi di Cristina Demontis che racconta: “Il 23 agosto intorno alle ore 22:30 il tetto della casa sita all’ultimo piano di via Emilia 7 di proprietà del Comune di cagliari dove la nostra famiglia risiede, è crollato. Per un caso fortuito nella nella camera dove è avvenuto il crollo in quel momento non era presente nessuno della famiglia”.

Parole accompagnate dalle foto del crollo, che non lasciano spazio a dubbi e interpretazioni: il soffitto ha ceduto, giù di schianto. E se ci fosse stato sotto qualcuno della famiglia, potevano essere guai seri. Altre volte il problema era stato segnalato agli uffici comunali. Ora la speranza è che si intervenga e che non si corrano più rischi, in questa e nelle tante palazzine comunali presenti a Cagliari