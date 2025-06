A Cagliari continua la profonda crisi delle edicole cittadine. A farne le spese, questa volta, è anche uno dei chioschi più emblematici di Villanova, tra i quartieri storici più noti di Cagliari. L’edicola, situata in via San Giovanni all’angolo con via San Rocco, è in vendita al prezzo di 3.000 euro. Attualmente inutilizzata, la struttura si affaccia su un piazzale e si cercano acquirenti “realmente interessati a riattivarla e valorizzarla nel contesto urbano in cui si inserisce”. La notizia non è passata inosservata: la situazione delle edicole cittadine era già arrivata in Consiglio comunale, dove lo scorso febbraio è stata approvata una mozione per tutelare e rilanciare queste storiche attività.

L’intento è trasformarle in moderni punti di riferimento per turisti e residenti, dotandole di nuovi servizi come info point, vendita di biglietti per musei ed eventi culturali, e tecnologie avanzate come schermi touchscreen multilingue. Tra le misure al vaglio dell’amministrazione, si ipotizza la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per le edicole che aderiranno al progetto di rilancio, insieme a un possibile sostegno economico da parte della Regione per l’adeguamento delle strutture. La crisi delle edicole a Cagliari è il risultato di un crollo generalizzato nella vendita dei quotidiani cartacei, aggravato dalla mancanza di alternative commerciali e servizi innovativi. In molte zone della città, i chioschi sono ormai chiusi o abbandonati. L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma necessario: riportare le edicole al centro della vita cittadina, non solo come luoghi d’informazione, ma anche come spazi di accoglienza turistica e promozione culturale.