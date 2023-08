Cagliari, colpo grosso nella tabaccheria di via Dante: una donna gratta e vince un milione

Vincita record a Cagliari, una donna si è portata a casa un milione di euro spendendone venti con un gratta e vinci della serie “100X”. Il colpaccio è stato realizzato nella rivendita di via Dante 115, gestita da Mario Paini, nel cuore del rione di San Benedetto. È lui ad aver dato conferma alla giocatrice, una cinquantenne cagliaritana, che non c’era nessuno sbaglio e che aveva davvero vinto un milione: “È una che viene spesso a giocare, diciamo che stavolta è ovviamente rimasta felice. Si tratta della seconda grossa vincita degli ultimi tempi che si registra in tutta la Sardegna”. Il tagliando vincente è ovviamente tra le mani della nuova milionaria, nella tabaccheria di Paini campeggia una maxi copia per avvisare tutti i clienti della grossa vincita.

“Mi ha detto che, finalmente, potrà comprarsi una casa”, aggiunge Paini. Una scelta sicuramente oculata, visto il periodo di grossa crisi generale. E una ventata di positività in un rione, quello di San Benedetto, dove non mancano i casi di difficoltà ad arrivare a fine mese. E un pensierino per il titolare che le ha venduto il tagliando vincente? “Magari speriamo in una bottiglia di spumante, andrebbe benissimo”. E con un milione di euro, un vino di alta qualità non rappresenterebbe sicuramente una spesa eccessiva, anzi.