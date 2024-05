Cagliari città delle voragini, ennesimo super buco tra via Brotzu e Dessy Deliperi: fatale una perdita idrica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesima voragine a Cagliari, stavolta a Su Planu, tra via Brotzu e via Dessy Deliperi. Un buco profondo almeno un metro e mezzo e pieno d’acqua ha portato un automobilista a bloccare la propria auto e piazzarla davanti alla fossa, per evitare incidenti. Fatale, molto probabilmente una perdita idrica. Sottosuolo groviera in più punti del capoluogo, purtroppo. Solo pochi giorni fa era successo lo stesso in via della Pineta, ma in quel caso l’acqua e Abbanoa non avevano nessuna responsabilità. Stavolta, l’ente idrico insieme al Comune, dopo avere piazzato le transenne, sono già al lavoro per tappare la falla e rimettere in sicurezza un tratto di asfalto, tra l’altro vicinissimo ad uno degli attraversamenti pedonali, in sicurezza.