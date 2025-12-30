Cagliari, ratti aggressivi nel corso Vittorio Emanuele, “uno oggi ha morso alcuni passanti di fronte al supermercato”: solo ieri sono decine le segnalazioni, giunte al comitato, di roditori che raschiavano nelle porte delle abitazioni al pian terreno, così come, sino a poche ore, fa una carcassa di un topo “che pareva un coniglio” giaceva vicino a un market. Una situazione che è stata già segnalata alle istituzioni locali quella della “presenza quotidiana di ratti sempre più aggressivi davanti alle abitazioni in cerca di cibo”.

Cittadini “che più e più volte sono rimasti asserragliati in casa con il timore di uscire” spiega Adolfo Costa, presidente del Comitato di Stampace.

Il motivo dell’invasione sarebbe da attribuirsi al “protrarsi di lavori stradali che ha fatto sì che i roditori, impauriti, uscissero dal sottosuolo, dalle tane”.

“Siamo stufi di questo degrado” prosegue Costa a nome dei residenti del quartiere, “di questa immobilità amministrativa, dei proclami di una città che sarà e che invece versa in uno stato pietoso. Per non parlare delle periferie da sempre, sempre più abbandonate. E adesso, anche i sorci a far da cornice”. Viene chiesto, infine, un “urgentissimo e improrogabile intervento per porre rimedio al problema di igiene pubblica”.