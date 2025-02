Mondo Convenienza annuncia il lancio di un nuovo servizio dedicato al trasporto e montaggio dei propri prodotti, che sarà sperimentato inizialmente in Sardegna attraverso la sua nuova società World Delivery. La novità coinvolgerà le sedi di Cagliari e Sassari, entrambe operative dal 2017, dove lavorano attualmente circa 150 dipendenti tra i punti vendita e i depositi. Con la creazione di World Delivery, l’azienda prevede di assorbire anche i lavoratori che ora svolgono questi servizi tramite appaltatori esterni, portando così il totale dei collaboratori del gruppo a circa 350.

Mara Cozzolino, presidente di Mondo Convenienza Holding, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come il trasporto e montaggio siano sempre stati tra i principali punti di forza dell’azienda: “La rapidità, l’attenzione al cliente e l’elevato standard qualitativo sono sempre stati al centro della nostra offerta”, ha dichiarato Cozzolino.

L’annuncio ha ricevuto il plauso e il sostegno dei sindacati, con Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil che hanno firmato un accordo sindacale che prevede l’internalizzazione dei servizi di trasporto e montaggio. Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna, ha evidenziato l’importanza di questo passo per la Sardegna, ma anche per altre regioni dove Mondo Convenienza è presente. “Questo accordo rappresenta un grande risultato per la nostra isola”, ha dichiarato Boeddu, “più di 200 lavoratori provenienti dagli appalti diventeranno dipendenti diretti di Mondo Convenienza. Un passo avanti per garantire un lavoro sicuro e tutelato, in linea con la lotta della Cgil per i diritti dei lavoratori.”