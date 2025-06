L’intenzione era quella di essere internazionali, il risultato è una gaffe linguistica che non passa inosservata. A Cagliari, un cartello della ZTL esposto nel pieno centro cittadino finisce nel mirino di un cittadino attento all’inglese… e al buon senso. “Son passati anni ma ogni volta che vedo il cartello della ZTL resto basito e mi chiedo: ma possibile che nessuno dica nulla? La dicitura corretta non è certo OPENED ma OPEN. Aperto si dice Open. Opened è il participio passato, vuol dire che è stato aperto qualche tempo fa. Lo stesso vale per Close/Closed. Vogliamo fare gli esterofili ma con scarsi risultati”.

La foto riguarda il cartello posizionato nel Largo Carlo Felice, angolo via del Mercato Vecchio, ma secondo il cittadino non sarebbe un caso isolato: “Con tutta probabilità, sono tutti sbagliati in qualsiasi ZTL della città”. Piccole sviste che potrebbero essere facilmente corrette con un pizzico di attenzione in più. Basterebbe un controllo più accurato per evitare errori che, seppur minimi, non passano inosservati e suscitano qualche sorriso e anche qualche perplessità tra cittadini e turisti.