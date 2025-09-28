Cagliari, bufera social sul sindaco Massimo Zedda: “Pensa alla Palestina, ma trascura i grandi problemi della città”.Centinaia di commenti negativi sui social per il primo cittadino di Cagliari: “Per lui la priorità sembra essere quella di esporre la bandiera palestinese in Municipio. Peccato che non dica nulla sulla violenza in centro, sulla delinquenza, sulla città sporca, sulla raccolta rifiuti negativa e sul traffico e gli incidenti in città”. Al di là di alcuni attacchi isterici di esponenti della destra in città, visto il genocidio in corso la solidarietà alla Palestina è sicuramente giustissima. Specie se avviene dopo una manifestazione così partecipata come quella di venerdì scorso. Secondo la maggior parte dei cagliaritani però, almeno quelli che scrivono sui social, il problema è un altro: l’azione poliica del Zedda ter sembra essere floscia, debole, sonnolenta. La comunicazione sembra scarsamente efficace, soltanto oggi c’è stata l’ennesima protesta dei ristoratori per la situazione della raccolta rifiuti in centro storico, definita vergognosa a fronte di una Tari sempre dorata. Sembrano lontani anni luce i tenpi delle scelte coraggiose della prima giunta ZSedda: le pedonalizzazioni, le rotatorie, le piste ciclabile che tanto divisero la città, erano sintomo di idee per il futuro. Ora la visione del centrosinistra sembra offuscata e poco comprensibile anche per gli stessi propri elettori. Dal traffico alla sporcizia, per non parlare della delinquenza che avvolge piazza del Carmine e piazza Matteotti, chi governa la città sembra essere impassibile, oltre a non avere il cambio di passo necessario ad affrontare i problemi veri della città.

E allora anche sui social di Casteddu Online fioccano le critiche. C’è chi parla addirittura di “distrazione di massa dai veri problemi”. “Aggiustaci le strade sono in condizioni pietose. In via Dante le strisce pedonali sono invalicabili. Ho visto, l’altro giorno, un disabile in carrozzina che attraversando le strisce pedonali di P. zza Repubblica è catapultato dalla carrozzina e si è spaccato la faccia. Pensaci.”, scrive Giovannino Cocco. “Pensare un pochino ai problemi della tua citta’ e’ troppo faticoso?”, insiste Maria Fais. “Ma perché non lavori per la città di Cagliari che siamo pieni di immondizia” si chiede Assunta Massa. “Complimenti,un sindaco che si fa vedere e sentire solo in queste situazioni,invece per ciò che riguarda il bene della nostra città,silenzio ed immobilità assoluta”, attacca Bruno Casanova. Ma i commenti su questa falsariga anche su Instagram sono centinaia. Un aspetto sembra certo: la luna di miele tra i cagliaritani e Massimo Zedda sembra finita. E non è più, soltanto, colpa di Truzzu.