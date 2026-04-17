Cagliari, Bonaria celebra il centenario: Zuppi atteso il 24 aprile, novenario e eventi fino a fine mese

ntrano nel vivo a Cagliari le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, uno dei luoghi simbolo della fede nell’Isola. Il novenario, iniziato il 15 aprile, accompagnerà i fedeli fino al 23 aprile con momenti di preghiera guidati dai vescovi delle diocesi sarde. Il culmine è atteso per il 24 aprile, giorno della solennità dedicata alla patrona massima della Sardegna, che richiama anche il ricordo dell’incoronazione della statua della Madonna avvenuta nel 1870 per volontà di Pio IX.

Momento centrale della giornata sarà la messa delle ore 11, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, alla presenza di tutti i vescovi dell’isola. A seguire, a mezzogiorno, si terrà la tradizionale supplica alla Madonna di Bonaria. Il programma proseguirà per tutta la giornata con altre celebrazioni e culminerà in serata con il concerto dei Gen Rosso alle 21. Alla stessa ora è prevista anche l’iniziativa “Una luce per Bonaria”, con l’invito ai fedeli ad accendere una candela alle finestre come segno di partecipazione e preghiera condivisa.

Le celebrazioni non si fermeranno il 24 aprile. Il giorno successivo, infatti, gli appuntamenti si sposteranno a Sinnai, con una messa presieduta dall’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi. Previsti anche pellegrinaggi verso la basilica, la consacrazione dei bambini e ulteriori momenti liturgici nel pomeriggio. Il calendario si estenderà fino al 30 aprile, coinvolgendo le diverse foranie della diocesi in un fitto programma religioso e comunitario che sottolinea il forte legame tra la Sardegna e il santuario di Bonaria, meta storica anche delle visite dei pontefici nell’Isola.