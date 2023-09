Cagliari, beccato mentre appicca il fuoco a San Michele: incendiario pestato e preso a pugni

Un uomo, accusato di avere fatto scoppiare uno dei due incendi divampati nel colle di San Michele a Cagliari, è stato picchiato da un’altra persona, forse un conoscente. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti: sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo. I poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze ed è emerso un quadro che, seppur abbastanza chiaro, deve trovare tutta una serie di conferme. Il ferito sarebbe stato indicato come l’autore del rogo che, nelle ultime ore, ha colpito il parco nella zona di via Serpieri. Il ferito, non grave, è stato curato sul posto dai medici di un’ambulanza del 118.

Il fuoco ha colpito poche sterpaglie, fortunatamente. Nessuno è stato fermato e portato in questura, ma le indagini della polizia vanno avanti in maniera serrata per accertare eventuali responsabilità e avere un quadro chiaro e definitivo di quanto capitato ai piedi del colle.