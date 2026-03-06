Una barca a vela di circa 12 metri, battente bandiera polacca, è stata trascinata dalle onde fino alla riva del Poetto a Cagliari, dove è rimasta incagliata. L’imbarcazione è stata scoperta questa mattina senza occupanti a bordo.

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera, che ha messo in sicurezza la barca. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica. Il proprietario, un cittadino argentino, è stato successivamente rintracciato.

Foto e video di Davide Loi