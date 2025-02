Cagliari, ballano i topi nelle aule della scuola di via Stoccolma: alunni tutti a casa per cinque giorni. Scuola primaria di via Stoccolma: temporanea chiusura dal 6 febbraio

Dalle ore 8.30 di domani, giovedì 6, sino alle ore 9.30 di martedì 11 febbraio 2025, la Scuola primaria di via Stoccolma resterà chiusa per un intervento estensivo di derattizzazione. Così l’ordinanza n. 8/2025 (link più sotto) a firma del sindaco Massimo Zedda, facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla dirigente scolastica, Marcella Vacca.