Cagliari, bacche e rifiuti invadono viale Trieste: “Puzza e pericoli, dobbiamo attendere nuovi incidenti?”

Viale Trieste a Cagliari, tra marciapiedi ricoperti di strati di bacche spiaccicate e rifiuti sparpagliati qui e lì, versa in condizioni pietose. Il viale, frequentato ogni giorno anche da tanti residenti dell’hinterland, somiglia ad una delle strade di una profonda periferia cittadina. E, invece, a pochi metri ci sono via Roma, da un lato, e viale Sant’Avendrace dall’altro. E i commercianti protestano, contattando la nostra redazione, dopo non avere ottenuto nessuna risposta dal Comune: “Tante segnalazioni fatte, la situazione non è cambiata. Alberi che non vengono potati da anni dai quali si staccano rami e, soprattutto, bacche che cominciano a cadere rendendo l’asfalto scivoloso e puzzolente”, denuncia Sabrina Concas, alla guida di un ristorante proprio nel tratto di viale Trieste davanti al mega parcheggio regionale. “Per non parlare delle foglie che non vengono spazzate, e intasano i tombini”. Insomma un degrado continuo.

“L’amministrazione aspetta che succeda qualcosa di grave, vedi il ragazzo morto in motorino alcuni anni fa, prima di pensare a fare non grandi cose, ma almeno la normale manutenzione e pulizia. Per non parlare, poi, dell’illuminazione”.