Cagliari, auto contro scooter in via Cornalias: ferito un centauro

Incidente stradale questa sera all’incrocio tra la via Cornalias e via del Seminario. Una Peugeot 208 guidata da una 31enne della provincia e domiciliata in città, arrivata all’incrocio regolato dallo Stop, si è scontrata con una moto guidata da un 29enne di Cagliari. L’urto con la fiancata del veicolo ha provocato la caduta del conducente dello scooter, che è stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.