La giunta comunale di Cagliari ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Sardegna per ottenere un finanziamento di un milione di euro destinato alla fornitura e posa in opera degli arredi e delle attrezzature dei boxisti del mercato civico di San Benedetto. Le attrezzature, oggi in uso nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, saranno successivamente trasferite nel nuovo mercato una volta completati i lavori di riqualificazione. Il contributo regionale, previsto dalla legge di bilancio della Regione 2023 sarà erogato al Comune a seguito della stipula della convenzione e della rendicontazione delle spese sostenute. L’intervento integra il quadro economico del progetto di riqualificazione del mercato, finanziato con fondi del pnrr per oltre 30 milioni di euro nell’ambito del Piano Urbano Integrato della Città metropolitana di Cagliari. Il progetto complessivo prevede due fasi: la realizzazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari, inaugurato il 18 marzo 2025 e già pienamente operativo, e la ristrutturazione edilizia del mercato storico di San Benedetto, con la riqualificazione delle aree esterne. Le nuove risorse serviranno a completare la dotazione di arredi e attrezzature necessarie agli operatori economici, garantendo continuità alle attività commerciali e migliorando la funzionalità dei nuovi spazi, in attesa del ritorno al mercato rinnovato di San Benedetto.