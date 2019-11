Cagliari, ascensori per Castello nuovamente ko in viale Regina Elena

Le portine aperte e il cartello appeso con la scritta “fuori servizio per manutenzione” lasciano spazio a pochi dubbi. Gli ascensori per Castello sono nuovamente ko: impossibile, già da qualche ora, poterli utilizzare per raggiungere o per andare via dal rione cagliaritano. Le foto sono state pubblicate anche nel gruppo Facebook “La mia Cagliari”. Una situazione purtroppo non nuova per tanti cagliaritani. Qualche mese fa il Comune aveva sostituito, dopo circa tre anni, le cabine. Quelle nuove, oltre ad essere più spaziose, hanno un sistema interno di aria condizionata e l’ascensore più vicino a piazza Costituzione fa anche una fermata intermedia nella terrazza panoramica del Bastione. La speranza è che possano ritornare attivi già nelle prossime ore, nell’attesa i commenti si sprecano: “Ecco qui, il solito film già visto troppe volte”.