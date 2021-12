Cagliari, apriamo le porte del canile ai cani anziani: Pedro aspetta una famiglia

Per la campagna di sensibilizzazione adotta un cane dal canile oggi vi presentiamo Pedro.

Pedro è un vecchietto meticcio di pinscher di circa 12 anni, positivo alla leishmaniosi, entrato in canile a Marzo 2016 e mai più uscito. Pedro inizialmente era diffidente con gli operatori, il contatto fisico lo metteva a disagio e preferiva tenere le distanze. Nel corso dei mesi il legame con gli operatori si è fatto più saldo, Pedro cerca volutamente l’interazione con gli operatori, si fa prendere in braccio, accarezzare e spazzolare. Gli anni che passano iniziano a farsi sentire, Pedro fatica a tenere un buon peso, la vista e l’udito sono calati moltissimo, complice anche la leishmaniosi che lo costringe a cicli di terapie periodiche. Nonostante questi acciacchi Pedro è di ottimo appetito, apprezza la compagnia delle persone, fare delle passeggiate, sa andare al guinzaglio e fare numerosi pisolini avvolto in calde coperte. Pedro cerca una adozione del cuore per trascorrere gli ultimi anni della sua vita in una famiglia al caldo, in compagnia di persone adulte e responsabili che gli garantiscano le giuste attenzioni e le necessarie cure mediche che gli consentano di tenere sotto controllo l’andamento delle patologie da cui è affetto. Pedro si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.