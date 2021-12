Radio Zampetta Sarda, Buddha non può più vivere in strada: chi lo adotta?

APRITE IL VOSTRO CUORE A BUDDHA, IL DOLCISSIMO MICIO FELV DI QUARTU CHE NON PUÒ VIVERE IN STRADA, ASPETTA LA SUA FAMIGLIA.

CHI LO ADOTTA?

IN ALTERNATIVA SI CERCA STALLO A PAGAMENTO.

Buddha è stato messo in sicurezza per curare una bruttissima rinotracheite, è da un mese in gabbia degenza.

Adesso sta bene ma un gatto felv non può vivere per la strada, gliela regaliamo una casa?

In alternativa si cerca uno stallo a pagamento.

È un micio dolcissimo che merita il calore di una casa, potete anche vederlo di persona per conoscerlo

contattando per qualsiasi info il

+39 338 570 8368

+39 393 958 4627

Aprite il vostro cuore a Buddha!

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda