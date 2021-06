Cagliari, ancora un pedone investito: donna di 82 anni travolta sulle strisce pedonali in via Calamattia

Incidente stradale questa mattina alle porte di Pirri. Un Mercedes E200, guidato da un cagliaritano di anni 59, nel percorrere la via Calamatia in direzione via S.M.Chiara, arrivato in corrispondenza dell’attività commerciale IperPan ha investito un pedone, una donna residente in città di 82 anni, che attraversava sulle strisce pedonali. La donna è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale del policlinico universitario con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.