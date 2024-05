Cagliari, Alessandra Zedda a San Benedetto: “Nessun parcheggio tolto e niente trasferimento senza l’ok dei boxisti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Nessuna decisione dovrà essere presa, anche per il trasferimento, senza un nuovo consulto con tutti gli operatori. I parcheggi attorno al mercato sono fondamentali per il mercato stesso, i residenti e le attività produttive che rischiano di abbassare la serranda. Incentiveremo i parcheggi attorno, dobbiamo dare ancora la conferma che tutte le concessioni torneranno al loro posto e che gli operatori possano ripartire alla fine dei lavori del marcato ristrutturato”. Così Alessandra Zedda, la candidata sindaca del centrodestra, sul mercato di San Benedetto a Cagliari. Trasferimento mai iniziato in piazza Nazzari, i boxisti hanno approfittato della sua visita per riconfermarle tutte le preoccupazioni legate ai tempi e alle concessioni. L’otto e nove giugno si andrà al voto, se la Zedda dovesse diventare sindaca di Cagliari potrà anche sfruttare il jolly del mancato trasloco e consultarsi ancora con gli operatori: “Glielo dobbiamo, è l’impegno che ho preso anche perchè, sino ad oggi, c’è stata una situazione incerta e noi vogliamo dare certezze sui tempi del trasferimento. Già lo anticipo, ci hanno fatto intendere che non potrà essere prima di ottobre, è il periodo che gradiscono e accolgono in pieno la loro richiesta, anticipando che la vorrò concordare nuovamente con tutti loro”.

Il messaggio è chiaro: se i boxisti non saranno d’accordo, Alessandra Zedda sindaca è pronta a bloccare il trasferimento. In parallelo, però, come ha ricordato oggi durante la visita alla struttura in compagnia dell’ex sindaco e senatore di Forza Italia, Emilio Floris, e vari candidati consiglieri, ci sono i lavori di restyling: “Se avrò l’onore di guidare Cagliari continuerò ad avere una grande attenzione per un mercato che è la nostra idendità. Dal progetto attuale nessun parcheggio dovrà essere modificato e serve anche un obbligo per quanto riguarda i lavori interni, dovremo capire come farli eseguire in tempi più brevi”.