Venerdì 27 febbraio alle 18, in via Pola alle 41, la presentazione del romanzo “La madre certa” di Michela Capone.

La Nuova Università Libera della Sardegna apre le sue porte a un viaggio dentro le radici, l’identità e il dolore che segna le nostre vite. Venerdì, in Via Pola 41 alle 18, sarà presentato il romanzo La madre certa di Michela Capone (Castelvecchi), un’opera intensa che racconta storie di abbandono, ricerca e riscatto umano.

Prosegue così il percorso culturale della rassegna “Venerdì tra Pagine e Parole”, ormai appuntamento consolidato nel panorama cittadino, che mette al centro la lettura e l’incontro diretto con autori e protagonisti del mondo editoriale.

Protagonisti della storia sono Eva e Giovanni. Eva, poco più che ventenne, fugge da un piccolo paese oppressivo e approda al Nord, dove un incarico presso la nobildonna Cemma le offre una possibilità di rinascita. Giovanni, invece, è segnato da una ferita originaria: abbandonato alla nascita, adottato a quattro anni, si mette in viaggio alla ricerca della madre biologica, confrontandosi con verità scomode e tensioni emotive profonde.

Il romanzo affronta temi universali come maternità, abbandono, identità e bisogno di appartenenza, regalando al lettore uno spaccato narrativo intenso e toccante. Ad accompagnare il pubblico nell’analisi dell’opera sarà Paolo Giordano, relatore dell’incontro, pronto a stimolare confronto e riflessione.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: un’occasione imperdibile per chi ama la lettura e le storie che scavano dentro l’animo umano.