Cagliari, al via il premio letterario “I racconti di un’estate inDIMENTICABILE 2020”

Valorizzare il talento dei giovani sardi che nel periodo della pandemia sono dovuti rimanere a casa e che in questo periodo hanno dovuto ripensare il proprio modo di vivere. È questa la finalità del premio letterario “Racconti di un’estate indimenticabile 2020” rivolto ai giovani sardi di età compresa tra i 13 e i 20 anni.

Il concorso gratuito è organizzato dall’associazione “Carena” dal live social “La voce della scuola” in collaborazione con la Cattedra Unesco – Educazione alla salute e sviluppo sostenibile, con l’Università del Monreale di San Gavino, con l’associazione “Pixel Multimedia”, la libreria Cocco e la casa editrice “La Zattera”

La finalità del premio è quella di promuovere il talento dei giovani nella scrittura e in questo senso la presidenza della giuria è affidata al 20enne Matteo Porru, vincitore del premio Campiello Giovani 2019. Possono partecipare al concorso i ragazzi dai 13 ai 20 anni residenti in Sardegna. Si concorre con un solo racconto inedito, mai pubblicato né premiato in altri concorsi, scritto in lingua italiana

I TEMI Il Premio ha un’unica sezione e prevede cinque temi. Tema A: Sensazioni ed emozioni vissute durante la pandemia; Tema B: I sogni e le speranze per il futuro dopo la pandemia; Tema C: Rapporto con famiglia, amici e scuola durante la pandemia; Tema D: L’estate della pandemia; Tema E: Tematiche legate allo sviluppo sostenibile ed in particolare agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

LA GIURIA Il processo di individuazione dei racconti vincitori prevede due giurie distinte, che lavorano autonomamente e indipendentemente fino alla selezione del vincitore, che avviene in una sessione congiunta il 23 ottobre 2020.

Spetta alla giuria di lettori individuare, entro il 10 novembre 2020, la sestina semifinalista del Premio. La giuria dei lettori è composta da: • Gian Luigi Pittau, Giornalista. • Maddalena Ilenia Giocondo, Presidente Ass. Carena. • Diego Palma, (Presidente di giuria), Professore. • Claudio Ninna Canu, Professore e Comunicatore.

La giuria critica individua, entro il 17 novembre 2020, la terna finalista e attribuisce, a sua a totale discrezione, i premi speciali per la pubblicazione. Il giudizio è inappellabile. La giuria è composta da: • Matteo Porru, (Presidente di giuria), Scrittore. • Salvatore Sanneris, Docente di lingua e letteratura straniera. • Alessandro Cocco, Libraio ed editore. • Pasquale Antonio Riccio, Cattedra Unesco – Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile –

I nominativi dei semifinalisti verranno resi noti il 12 novembre 2020. I nominativi dei finalisti verranno resi noti il 19 novembre 2020.