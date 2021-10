Cagliari, al Ghetto la mostra “Fashionable, I know how to be unique”

La mostra FASHIONABLE – I know how to be unique sarà inaugurata domenica 10 ottobre 2021, dalle 16 alle 20, al Centro comunale d’Arte e Cultura il Ghetto, in via Santa Croce 18 a Cagliari.

Il 10 ottobre è la giornata nazionale delle persone con sindrome di down e la città ospiterà un evento benefico finalizzato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per un progetto innovativo e importante promosso da Codice Segreto Onlus: “Casa futuro” è la risposta alla necessita di garantire una vita indipendente dalle famiglie ai giovani con disabilità, per prepararli al meglio alle sfide che verranno.

L’evento nasce dall’idea dei creativi Filippo Grandulli e Daniele Coppi, che in più occasioni hanno messo in campo talento e competenze per raccontare storie di bellezza, dignità e forza. “La scelta di due modelle con trisomia 21 per un editoriale di moda è stato il modo in cui io e Daniele abbiamo potuto esprimerci al meglio – dichiara Filippo Grandulli – indossano gli abiti delle mie collezioni e una selezione di brand fatta nella boutique di Vela Shop, dove

continuerà la mostra per i giorni che seguiranno all’inaugurazione, gli accessori invece sono di Ca Lu gioielli”.

Le fotografie comunicano eleganza, divertimento, professionalità, merito della passione che le modelle hanno messo nel lavoro e dal tocco magico di Alice Alfonsi, make up artist, che ha contributo a dare vigore e luce alle ragazze impegnate sul set. Dopo il difficile anno trascorso, “Fashionable – I know how to be unique” racconta con energia e gioia la voglia di costruire un futuro inclusivo, attento alle diversità e consapevole che la nostra unicità è il bene più prezioso da difendere. Le foto realizzate da Daniele Coppi e il merchandising saranno disponibili per l’acquisto

solidale.

Ingresso libero (nel rispetto delle normative Covid)