Quartu, nuova campagna di screening con i tamponi: “Gratis tutti i mercoledì e venerdì nella palestra di via Palestrina”

Riprende a Quartu la campagna di screening con tamponi antigenici per il rilevamento del Covid-19. I tamponi saranno gratuiti per tutti e verranno effettuati a partire da questo Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la palestra delle scuole di via Palestrina, angolo via Nenni. A partire dalla prossima settimana le rilevazioni verranno effettuate sempre negli stessi orari, il mercoledì e il venerdì. A comunicarlo è il sindaco Graziano Milia. Va quindi avanti la campagna di tracciamento dei positivi in città. Gli ultimi dati sono confortanti: sono meno di cinquanta i quartesi ancora contagiati dal Covid, tre le persone ricoverate all’ospedale.