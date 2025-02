I Giardini Pubblici di Cagliari, ecco il video della situazione.

Risale a qualche giorno fa l’interrogazione al sindaco Zedda per segnalare il deterioramento delle infrastrutture nei Giardini Pubblici di Cagliari, da parte del consigliere comunale Giuseppe Farris.

Gli ultimi interventi di restauro risalgono al lontano 2005. Come si può vedere dal video il chiosco-bar ha riaperto, ma urge restaurare le statue ottocentesche delle quattro stagioni ancora prive delle teste, vandalizzate nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2018. Visibili nel video anche le transenne disseminate lungo il percorso che conduce al Colle di Buoncammino, mentre davanti alla Galleria Comunale dell’Arte si intravede l’inizio dei lavori.

Un altro problema resta quello dei senzatetto che occupano la “Via dei Giardini pubblici”, percorso che collega Viale Buoncammino e il parco. Verso sera si creano spesso situazioni di disagio e insicurezza: vari bivacchi vengono allestiti e gli occupanti, alterati da alcool e droghe, disturbano la quiete pubblica. Per mettere un freno a questa situazione è necessario che l’amministrazione intervenga per ripristinare l’ordine e trovare una sistemazione alternativa per tutti coloro che non hanno dimora.