Cagliari, “adottate Pulce: il cagnolino esploratore che adora le coccole”

Adozione del cuore dal canile di Cagliari : “Pulce, il cane socievolissimo che adora stare in braccio e farsi coccolare.” Continua la campagna di sensibilizzazione per adottare un ospite del canile di via Po a Cagliari.

Pulce è un meticcio di Pinscher di circa 9 anni, trovato vagante nel quartiere S.Elia privo di microchip, interamente ricoperto di pulci e con una terribile dermatite allergica su groppa e dorso. Pulce è socievolissimo con le persone, adora stare in braccio a farsi coccolare e gli piace dormire avvolto nelle coperte in pile. Pulce va d’accordo con gli altri cani, sa andare al guinzaglio e apprezza fare lunghe passeggiate al prato; cerca sempre di evadere dal box ogniqualvolta se ne presenta l’occasione e forse questo suo animo da esploratore gli è valso l’ingresso in canile non riuscendo più a ritrovare la strada di casa.

Pulce adesso è in forma, la dermatite è scomparsa, è golosissimo ma ha pochi denti (sono limati a causa dell’età ed è necessario alimentarlo con crocchette piccole o ancora meglio con cibo umido perché mastica con fatica) e cerca una famiglia con la quale trascorrere gli ultimi anni al caldo. Pulce si cede in adozione castrato, in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

