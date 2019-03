Cagliari, addio cassonetti: a San Benedetto l’immondezza sarà ritirata nel cuore della notte

Solo tre ore e mezzo a disposizione per migliaia di cagliaritani per liberarsi della spazzatura, vietato portare fuori casa i mastelli prima delle 20:30. E, di mattina, bisognerà puntare la sveglia molto presto per ritirare dai marciapiedi i contenitori svuotati

Un lasso di tempo tutt’altro che lungo e un’azione da ripetere ogni giorno, ovviamente seguendo il calendario dei rifiuti: la rivoluzione del porta a porta arriva anche a San Benedetto dall’otto aprile prossimo. E le novità non mancano: escluse le poche strade attorno al mercato civico – i cittadini potranno disfarsi dei rifiuti unicamente raggiungendo le isole ecologiche – in tutte le altre vie sarà obbligatorio portare i mastelli fuori dalle case non prima delle 20:30. E ogni notte entreranno in azione i camion della spazzatura: tra mezzanotte e le cinque del mattino. Scongiurata la raccolta del vetro – gli orari di ritiro devono ancora essere comunicati – per plastica, carta e umido vale invece la regola del “ritiro notturno”.