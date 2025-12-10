Cagliari accoglie la Fiamma Olimpica: il 14 dicembre la città diventa protagonista del percorso verso Milano Cortina 2026

Sarà una domenica da ricordare quella del 14 dicembre, quando Cagliari accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, diventando una delle tappe ufficiali del viaggio che porterà il simbolo olimpico fino alla cerimonia inaugurale.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Massimo Zedda, che sui social ha condiviso l’entusiasmo per un evento che celebrerà sport, inclusione e spirito comunitario. «Sarà un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’inclusione e dello spirito dei Giochi. Invito tutte e tutti a partecipare e a seguire il percorso che attraverserà tutta la città», ha scritto il primo cittadino.

A rendere ancor più speciale l’arrivo della torcia saranno tre atlete sarde che negli ultimi anni hanno portato in alto i colori dell’isola:

Dalia Kaddari , velocista pluricampionessa italiana nei 200 metri;

, velocista pluricampionessa italiana nei 200 metri; Giulia Stagno , atleta simbolo per il suo impegno sportivo e sociale;

, atleta simbolo per il suo impegno sportivo e sociale; Francesca Zucca, protagonista in diverse discipline e punto di riferimento del movimento sportivo regionale.

Le tre sportive avranno l’onore di condurre la Fiamma lungo il percorso cittadino, trasformando il pomeriggio in una grande festa dello sport. L’arrivo della torcia è infatti una tappa dal forte valore simbolico, che coinvolgerà non solo gli appassionati, ma anche famiglie, scuole, associazioni e curiosi.

Il tragitto preciso sarà comunicato nei prossimi giorni, ma dall’amministrazione comunale arriva un invito chiaro: partecipare numerosi per vivere da vicino un momento unico, in attesa dei Giochi che nel 2026 riporteranno l’Italia al centro della scena olimpica invernale.

Cagliari si prepara dunque a vestirsi di entusiasmo e colori olimpici, con una giornata che promette di rimanere impressa nella memoria della città.