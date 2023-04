Cagliari, 7.000 croceristi fanno slalom fra i cantieri che paralizzano mezza città

Giornata memorabile oggi per il porto di Cagliari, con l’arrivo di circa 7.000 croceristi e, 5.500 ospiti più 1.500 di equipaggio, a conferma dell’apertura di una stagione che si preannuncia molto attiva e vantaggiosa per tutti gli operatori portuali e turistici cittadini. Settemila persone che hanno dovuto fare slalom fra i cantieri che paralizzano da settimane ormai mezza città, certo non il miglior bigliet

“Non ci siamo mai fermati. E oggi, l’arrivo della Costa Toscana, i tanti turisti che affollano le strade della città che portano nuova linfa al tessuto produttivo locale, ci ripaga di tanti sacrifici fatti durante la pandemia da Covid-19, quando ci si poteva incontrare e lavorare soltanto in videoconferenza, davanti a un pc”. Così Alessandro Sorgia alla cerimonia di primo scalo della nuova ammiraglia di Costa Crociere nel porto di Cagliari. “Devo dare atto del grande lavoro di squadra fra Comune di Cagliari, Cruis Port e Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”, ha rimarcato l’assessore delle Attività produttive e del Turismo, ricordando l’impegno dell’Amministrazione comunale per promuovere un “turismo integrato” per lo sviluppo del territorio in cui il proprio il “turismo crocieristico gioca un ruolo di primaria importanza”. Per Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere, “Cagliari è un porto strategico nei programmi della compagnia. Infatti, per il 2023 abbiamo scelto proprio Cagliari come scalo regolare della nostra ammiraglia Costa Toscana, la nave più grande e innovativa della nostra flotta, aumentando così la nostra offerta rispetto allo scorso anno, quando avevamo qui Costa Firenze. Inoltre, nella nostra programmazione Cagliari ha una doppia funzione: è un comodo porto di imbarco e sbarco per gli ospiti sardi che vogliono venire in vacanza con noi. E allo stesso tempo rappresenta una destinazione di grande interesse per tutti quegli ospiti, italiani e internazionali, che imbarcano negli altri porti compresi nell’itinerario. A conferma dell’importanza delle nostre crociere nella promozione turistica del territorio, il sessanta per cento dei nostri ospiti dichiara di voler tornare nelle destinazioni che ha visitato”.

Ed eccoli, tutti i cantieri aperti in contemporanea: cantiere in via Roma con lato portici e 4 corsie chiuse al traffico, passaggio pedonale e ciclistico non pervenuto; cantiere in viale Trieste, tratto chiuso da piazza del Carmine a via Caprera; cantiere in viale Buoncammino, passeggiata impraticabile e traffico parzialmente deviato; cantiere in via Dante, lavori fermi; cantiere in piazza San Cosimo, lavori fermi.