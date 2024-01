Cagliari, 30 km orari e pista ciclopedonale sul marciapiede in viale Trieste: “Primo tratto riaperto a febbraio”

In viale Trieste a Cagliari la velocità sarà un ricordo: tutti a 30 chilometri orari, una pista ciclopedonale sul lato sinistro, per intenderci quello più vicino a via Roma, con le bici che potranno quindi passare alla stessa altezza del marciapiede. E il primo tratto, da piazza del Carmine a via Caprera, sarà riaperto a febbraio, appena sarà terminata la posa della segnaletica. Sono queste le novità principali emerse durante la commissione esterna Traffico. Consiglieri e dirigente (assente all’ultimo l’assessore Alessio Mereu, nonostante fosse atteso dai membri della commissione) hanno fatto il punto della situazione. Non sono mancati momenti di tensione e battibecchi tra residenti e commercianti e politici, legati all’impossibilità di porre domande durante commissione. Perchè il nuovo viale, almeno sinora, ha portato tantissimi fischi e pochissimi applausi all’attuale amministrazione comunale. Ci ha pensato Daniele Olla, il dirigente, a farsi carico di onori e oneri, snocciolando dati e particolari: “Ci sono molti passi carrabili, stiamo tracciando parcheggi su un lato e cercando di aumentarli”, afferma. Il saldo, però, rispetto al passato, alla fine sarà comunque negativo, visto che non esistono più gli stalli tra i ficus, con gli automobilisti disposti in passato, pur di parcheggiare, di avventurarsi tra asfalto spaccato e radici. “Uno degli obbiettivi è il servizio e la messa in sicurezza, il secondo step del viale vede già gli spazi verdi e i marciapiedi, lì sarà tutto pronto tra un paio di mesi”, assicura Olla.

“Gli autobus ripasseranno in viale Trieste solo alla fine di tutti i lavori”, ha proseguito Olla, rispondendo a una serie di domande del consigliere comunale del Pd, Guido Portoghese. “A febbraio, col passaggio delle auto, invertiremo subito il senso di marcia in via Caprera”. E, per le aiuole, il verde non è previsto: “È incompatibile con le radici dei ficus, il pietrisco rimarrà a vista. Alcuni spazi, in seguito, potranno essere richiesti dai commercianti per piazzare, secondo le indicazioni della Soprintendenza, una pavimentazione speciale”. Chiarissimo il riferimento ai ristoranti e locali food.