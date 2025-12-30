Cagliari, 20 gradi e Poetto preso d’assalto da turisti e cittadini: tra passeggiate in riva al mare e relax sotto il sole c’è chi si tuffa nelle acque cristalline per salutare l’anno oramai agli sgoccioli.

Una mattina perfetta per chi ha deciso di trascorrerla nella spiaggia dei 100 mila: temperature miti, poco vento e uno spettacolo che solo la natura può regalare. Si presenta così oggi il Poetto e in tanti non hanno voluto rinunciare a godersi il mare. Ancora per poche ore, però, perché gli esperti del meteo hanno annunciato l’arrivo del vento maestro che potrebbe far abbassare le temperature.