Cade la primissima pioggia e già si registrano grossi disagi a Sestu

Pendenze particolari, caditoie magari intasate ed è così che la pioggia, che si è presentata poche ore fa, ha già fatto registrare i primi ingorghi. Una bella pozza di acqua e fanghiglia si è creata in prossimità dell’incrocio e le segnalazioni sono giunte puntuali da parte di un cittadino che ha notato il fenomeno, frequente, quando piove. L’anomalia, che però viene messa in evidenza, è il fatto che ha piovuto per pochi minuti ma tanto è bastato per creare il piccolo torrente in strada.