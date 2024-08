Quartu, gatto rinchiuso in un trasportino e gettato dentro il cassonetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un povero gatto è stato salvato dagli operatori autorizzati al ritiro degli indumenti, che si sono accorti del pacco non conforme solo una volta che hanno svuotato il contenitore dentro al camion.

Protagonista della triste vicenda è un felino bianco e nero, impaurito, stremato: i suoi occhi, al momento del ritrovamento, raccontano della paura che ha vissuto e che è cessata solo quando i ragazzi della raccolta si sono accorti di lui. È accaduto 4 giorni fa nel Parco Popolo Curdo di via Portogallo e a raccontare la vicenda è Ivana, proprietaria di un negozio di animali situato lì vicino, alla quale si sono rivolti gli operatori per un primo intervento di soccorso. Il gatto è stato, poi, prelevato dal Canile Shardana e, in pochi giorni, ha già trovato casa. È stato adottato, infatti. Una storia a lieto fine, per fortuna, che evidenzia la contrapposizione della crudeltà dell’uomo a quella piena di affetto e sentimento delle persone che si sono prodigate per il micio.