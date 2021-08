Cade in un sentiero e rimane ferito tutta la notte, 55enne sardo salvato dopo undici ore

Intervento lungo e delicato dei Vigili del Fuoco di Nuoro a Urzulei, in località “Teletotes”, per un uomo sparito nel nulla dalla serata di ieri. Le ricerche sono iniziate alle 23:30 e sono andate avanti sino alle dieci, in una zona del Supramonte molto impervia. Il malcapitato, un uomo residente a Nuoro di 55 anni, è stato raggiunto dalle squadre di soccorso, presentandosi dolorante a seguito di una rovinosa caduta. Considerata la situazione è stato richiesto l’intervento del servizio sanitario 118 di elisoccorso, con medico a bordo. Necessario anche l’intervento dell’elicottero Drago 61 del reparto Volo di Alghero, per fornire adeguato supporto operativo alle unità dei pompieri a terra. Le squadre di soccorso, congiuntamente all’equipaggio elisoccorritore del Drago 61, hanno provveduto all’assistenza nelle fasi di recupero della persona coinvolta, che è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sul posto hanno operato 8 unità VF di ricerca; 2 unità VF TAS (topografia applicata al soccorso); 2 unità VF Cinofili; 2 unità VF SAPR (droni); 5 unità Elidrago VF 61.