Cade in un dirupo e perde conoscenza, macellaio soccorso dai carabinieri ad Armungia

Ieri ad Armungia un 75enne del luogo ha denunciato la scomparsa del fratello 55enne residente anche lui nella cittadina del Gerrei dove esercita la professione di macellaio ed è molto conosciuto. Si era allontanato nel corso della mattinata. Stranamente quella mattina la macelleria non era stata aperta, e la macchina dell’uomo si trovava sotto casa. Qualcosa doveva essere successo. I carabinieri hanno attivato la ricerca della posizione del telefonino cellulare dello scomparso senza esiti positivi, evidentemente l’apparato si trovava in una località non coperta da segnale. Dopo aver compiuto una ricerca sui luoghi generalmente frequentati dall’uomo i militari hanno verificato gli impianti di videosorveglianza della zona. Uno di essi aveva ripreso il commerciante mentre si allontanava in direzione di un’area boschiva limitrofa al paese. Immediatamente i carabinieri hanno organizzato delle ricerche, effettuate da personale della Stazione e della Compagnia di San Vito. Ai carabinieri si è subito aggiunto un nutrito numero di parenti e volontari del posto. La generosa partecipazione popolare alle ricerche è stata massiccia e fruttuosa. Nel giro di circa 3 ore l’uomo è stato individuato da un volontario sul fondo di un impervio dirupo in località “Su Cuccuru”, nel quale era precipitato a causa di una caduta accidentale. Quando è stato raggiunto era ancora privo di conoscenza. Sul posto è stato quindi fatto intervenire dai carabinieri personale del servizio volontari del 118 di Ballao e l’elisoccorso che dopo averlo imbragato e recuperato mediante verricello dall’anfratto roccioso, lo ha trasportato in codice rosso presso il Policlinico di Monserrato. Per far atterrare il velivolo i volontari hanno anche ricavato uno spiazzo nella macchia mediterranea con roncole e scuri, e hanno acceso un falò che segnalasse quella remota località al pilota dell’elicottero.