Tragedia nella zona industriale di Modugno, vicino Bari. Un operaio di 30 anni è precipitato dal tetto di un capannone dove stava effettuando dei lavori. Il giovane- per cause ancora da accertare- avrebbe perso l’equilibrio, cadendo per circa 6 metri. Un colpo fatale per l’operaio: nonostante i soccorsi immediato, purtroppo è stato tutto vano, l’operaio è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli ispettori dello Spesal dell’Area Metropolitana della Asl di Bari per effettuare tutte le verifiche del caso e la ricostruzione precisa dell’incidente.

Non si esclude venga disposta anche l’autopsia per accertare le cause della morte del 30enne.