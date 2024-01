Cacciatore ucciso a Teulada: addio a Massimiliano Sabiu, la tragedia e il lutto che colpisce Giba

Cacciatore ucciso a Teulada: addio a Massimiliano Sabiu, la tragedia e il lutto a Giba. L’uomo è stato ferito a morte da un compagno di caccia di Giba, il 39enne D.V. Sono due le città che piangono stasera nel Sulcis: fatale è stata una fucilata esplosa sui monti di Is Cannoneris, appunto a Teulada, e il cacciatore morto era anche lui di Giba. Forse il colpo è partito ipoteticamente contro un cinghiale, le prime testimonianze sembrano rivelare che ci sarebbe stato un movimento sospetto che ha portato l’uomo a sparare. E invece lì negli arbusti c’era proprio Massimiliano Sabiu, l’ennesima vittima nel mondo della caccia per una gita finita nel peggiore dei modi. Sabiu aveva 59 anni e i soccorsi per lui sono stati purtroppo inutili. Altro incidente di caccia a Villa San Pietro, dove a Monte Nieddu un 24enne è caduto in un dirupo e si trova in gravi condizioni.