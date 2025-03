Secondo incidente in poche ore sulla vecchia 125, vicino al bivio di Burcei, dopo il terribile schianto che ha coinvolto due centauri questo pomeriggio.

Nel sinistro si sono scontrate due vetture e un uomo è rimasto ferito, sembrerebbe non in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu per i rilievi di rito.