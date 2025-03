Una vita d’inferno per sei bambini di Roma, di cui uno disabile, e la loro mamma che per anni hanno subito vessazioni, violenze e minacce di ogni tipo. Responsabile di tutto questo il papà e marito delle vittime, un militare dell’esercito di 47 anni. Come racconta il Corriere della Sera, l’odissea di maltrattamenti è iniziata circa 15 anni fa, nel 2010. L’uomo ha iniziato a infierire sulla compagna con insulti come “Non sai fare la madre, sei un’irresponsabile”. Poi ha inveito contro i figli, colpendo a bastonate e pugni il figlio più grande per aver mangiato la nutella. Le stesse terribili violenze sono state usate anche nei riguardi dei fratelli minori. Il punto di non ritorno è stato quando la donna, rifiutando la proposta di matrimonio dell’uomo, è stata afferrata dalla testa riportando un ematoma al labbro. Da qui il processo è la condanna per il 47enne, che dovrà scontare 4 anni e mezzo per maltrattamenti.