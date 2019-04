Buon viaggio, signora Paola: Assemini piange la sua storica farmacista

Assemini 19 Aprile 2019

Vorrei condividere con voi il mio saluto alla Dottoressa Paola Bilardi, conosciuta e chiamata da tutti Signora Paola.

La sua è stata la prima farmacia di Assemini. Per anni per tanti della mia generazione e non solo, dire“ vado da Signora Paola” sostituiva la frase “vado in farmacia”: la farmacia era signora Paola, signora Paola era la farmacia.

Come molti asseminesi conserverò per sempre il ricordo della sua professionalità e della sua eleganza.

Buon viaggio Signora Paola.

Sentite condoglianze alla famiglia.

Sabrina Licheri, sindaca di Assemini